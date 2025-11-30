În 2025, argintul a atins un nivel istoric de 54,47 dolari uncia în luna octombrie, marcând un salt de 71% față de anul precedent, înainte de o scurtă corecție, potrivit analiștilor citați de CNBC.

Cererea globală puternică pentru argint, de la investiții la utilizări industriale, rămâne susținută, în timp ce oferta continuă să scadă.

Paul Syms, director la Invesco, a declarat că „unii traderi au fost nevoiți chiar să transporte argintul cu avionul pentru a onora livrările”.

El subliniază că dinamica actuală diferă de marile creșteri din 1980 și 2011, ceea ce indică posibilitatea unor noi aprecieri de preț.

India, motor al cererii globale

Creșterea a fost alimentată și de achizițiile masive din India, unde argintul este preferat de populația rurală ca formă sigură de economisire.

Prețurile au atins 170.415 rupii/kg pe 17 octombrie, un avans de 85% de la începutul anului, susținut de sezonul agricol, festivalul Diwali și taxe americane de 35% care au redus livrările.

Rezervele globale în scădere accentuată

Stocurile LBMA (London Bullion Market Association) au scăzut de la peste 31.000 de tone în 2022 la 22.126 tone în martie 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Dobânzile pentru împrumuturi overnight au ajuns la 200%, evidențiind presiunea asupra aprovizionării.

Oferta globală este afectată de scăderea producției miniere din America Latină și de creșterea cererii industriale, generate de tranziția energetică.

Argintul este esențial pentru panouri solare, electronice, inteligență artificială și vehicule electrice. Syms subliniază că „argintul traversează granița dintre metalul prețios și cel industrial. Iar într-o lume electrificată, cererea va continua să crească”.

Analiștii estimează că prețul argintului are în continuare spațiu substanțial de apreciere în următorii ani, pe fondul deficitului persistent de ofertă și al cererii industriale tot mai mari.

