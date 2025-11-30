5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalArgintul atinge cote istorice în 2025: Deficit global și cerere în creștere

Argintul atinge cote istorice în 2025: Deficit global și cerere în creștere

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

În 2025, argintul a atins un nivel istoric de 54,47 dolari uncia în luna octombrie, marcând un salt de 71% față de anul precedent, înainte de o scurtă corecție, potrivit analiștilor citați de CNBC.

Cererea globală puternică pentru argint, de la investiții la utilizări industriale, rămâne susținută, în timp ce oferta continuă să scadă.

Paul Syms, director la Invesco, a declarat că „unii traderi au fost nevoiți chiar să transporte argintul cu avionul pentru a onora livrările”.

El subliniază că dinamica actuală diferă de marile creșteri din 1980 și 2011, ceea ce indică posibilitatea unor noi aprecieri de preț.

India, motor al cererii globale

Creșterea a fost alimentată și de achizițiile masive din India, unde argintul este preferat de populația rurală ca formă sigură de economisire.

Prețurile au atins 170.415 rupii/kg pe 17 octombrie, un avans de 85% de la începutul anului, susținut de sezonul agricol, festivalul Diwali și taxe americane de 35% care au redus livrările.

Rezervele globale în scădere accentuată

Stocurile LBMA (London Bullion Market Association) au scăzut de la peste 31.000 de tone în 2022 la 22.126 tone în martie 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Dobânzile pentru împrumuturi overnight au ajuns la 200%, evidențiind presiunea asupra aprovizionării.

Oferta globală este afectată de scăderea producției miniere din America Latină și de creșterea cererii industriale, generate de tranziția energetică.

Argintul este esențial pentru panouri solare, electronice, inteligență artificială și vehicule electrice. Syms subliniază că „argintul traversează granița dintre metalul prețios și cel industrial. Iar într-o lume electrificată, cererea va continua să crească”.

Analiștii estimează că prețul argintului are în continuare spațiu substanțial de apreciere în următorii ani, pe fondul deficitului persistent de ofertă și al cererii industriale tot mai mari.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Rusia vrea să înlocuiască WhatsApp cu o aplicație locală criticată ca posibil instrument de supraveghere

Știrile zilei Narcis Rosioru - 0
Rusia face pași concreți către interzicerea WhatsApp, măsură care va afecta aproximativ 100 de milioane de utilizatori.În locul aplicației de mesagerie WhatsApp, autoritățile promovează...

Ploi, lapoviță și ninsori la munte în următoarele zile

Meteo Dana Macsim - 0
La București, cerul va fi noros cu ploi slabe, vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 5–6 gradeÎn...

România ratează jaloane majore din PNRR la final de noiembrie. Trei reforme esențiale, peste 800 de milioane de euro în joc

Economie internă Narcis Rosioru - 0
România a ajuns la termenul limită pentru trei jaloane importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care ar fi trebuit finalizate până...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.