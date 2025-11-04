Arbitru sloven pentru Rapid Viena – Universitatea Craiova! Martin Matosa, la centru în duelul din Conference League

UEFA a desemnat o brigadă integral slovenă pentru meciul programat joi, de la ora 22:00, pe Weststadion.

UEFA a anunțat componența brigăzii de arbitri care va conduce meciul dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova, programat joi, 7 noiembrie, de la ora 22:00 (ora României), pe Weststadion din capitala Austriei, în etapa a treia din grupele Europa Conference League.

La centru se va afla Martin Matosa, arbitru originar din Slovenia, aflat la primul său contact cu o echipă românească în competițiile europene.

Acesta va fi ajutat la cele două linii de conaționalii săi Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar, în timp ce Rade Obrenovic va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Sistemul VAR va fi asigurat tot de o echipă slovenă: Asmir Sagrkovic a fost desemnat arbitru video principal, iar Aleksandar Matkovic va fi asistentul său.

Martin Matosa, o premieră pentru echipele românești

În vârstă de 35 de ani, Matosa este considerat unul dintre arbitrii promițători ai Sloveniei, fiind promovat în categoria UEFA First în urmă cu doi ani. Deși a mai condus meciuri din calificările Conference League și Europa League, partida de la Viena va fi prima sa confruntare oficială cu o formație din România.

În actualul sezon european, arbitrul sloven a fost delegat la două meciuri din tururile preliminare, unde prestațiile sale au fost apreciate pentru fermitate și controlul jocului.

Situația din grupă înaintea duelului

După primele două etape din faza grupelor, Universitatea Craiova ocupă locul 28 în clasamentul general al competiției, cu un punct acumulat, în timp ce Rapid Viena se află pe locul 35, fără niciun punct.

Formația antrenată de Mirel Rădoi speră să obțină primul succes european al toamnei, într-o deplasare complicată, în fața unui adversar cu tradiție în cupele continentale.

Partida de la Viena este considerată una crucială pentru parcursul oltenilor, care își propun să rămână în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Conference League.

