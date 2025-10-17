Apple TV devine platforma exclusivă pentru Formula 1 în SUA, începând din 2026

Apple a anunțat vineri un parteneriat istoric de cinci ani cu Formula 1, prin care va deveni singura platformă de difuzare a curselor din SUA, începând cu sezonul 2026. Acordul pune capăt colaborării actuale dintre F1 și ESPN și marchează una dintre cele mai importante mutări media din istoria sportului.

Toate cursele, în exclusivitate pe Apple TV

Începând din 2026, abonații Apple TV vor avea acces complet la toate sesiunile de antrenamente, calificări, curse Sprint și Grand Prix-uri. În plus, o selecție de curse și toate antrenamentele vor putea fi urmărite gratuit în aplicația Apple TV, pe tot parcursul sezonului.

Apple a precizat că va integra Formula 1 în întregul său ecosistem, aducând conținut dedicat și pe alte platforme precum Apple News, Apple Maps, Apple Music și Apple Fitness+. De asemenea, aplicația gratuită Apple Sports pentru iPhone va afișa actualizări live, clasamente în timp real și activități dinamice direct pe ecranul de blocare, oferind fanilor o experiență interactivă completă.

CITEȘTE ȘI – Autoritățile din Franța judecă o femeie acuzată de violul și uciderea unei eleve

F1 TV Premium dispare ca serviciu separat

Ca urmare a noului acord, F1 TV Premium – serviciul de streaming propriu al competiției, care costa 16,99 dolari pe lună – nu va mai fi disponibil în SUA ca produs independent. Conținutul acestuia va fi inclus în abonamentul Apple TV, care costă în prezent 12,99 dolari pe lună.

Conform CNBC, Apple va plăti 140 de milioane de dolari anual pentru drepturile exclusive de difuzare în SUA, un semnal clar al ambiției companiei de a-și consolida prezența în piața sporturilor live.

O colaborare consolidată prin succesul filmului „F1 The Movie”

Președintele și CEO-ul Formula 1, Stefano Domenicali, a declarat că parteneriatul cu Apple vine firesc, după ce cele două entități au colaborat deja la filmul „F1 The Movie”, cel mai de succes film sportiv din istorie, cu încasări de peste 629 de milioane de dolari.

Suntem încântați să extindem această relație și să oferim fanilor o experiență de vizionare fără precedent, a spus Domenicali.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.