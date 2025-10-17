Autoritățile din Franța judecă o femeie acuzată de violul și uciderea unei eleve

O femeie de origine algeriană și-a cerut scuze vineri pentru faptele sale „îngrozitoare”, în timpul procesului său din Franța, unde este acuzată de violul și uciderea unei fetițe de 12 ani la Paris — un caz care a șocat întreaga țară, scrie AFP.

Dahbia Benkired, în vârstă de 27 de ani, a fost arestată după ce Lola Daviet a dispărut în nord-estul capitalei franceze, în urmă cu trei ani, iar trupul ei a fost găsit ulterior într-un cufăr aflat în holul clădirii unde părinții victimei lucrau ca administratori.

Politicieni conservatori și de extremă dreaptă au folosit cazul pentru a cere o aplicare mai strictă a legilor privind imigrația, după ce s-a descoperit că Benkired își depășise perioada legală de ședere în Franța cu o viză de student și nu respectase ordinul de expulzare.

Mama Lolei a cerut însă public ca moartea fiicei sale să nu mai fie exploatată politic.

Familia fetei a fost prezentă vineri în sala de judecată, purtând tricouri inscripționate cu mesajul: „Ai fost soarele vieții noastre, vei fi steaua nopților noastre.”

O femeie de aproximativ 50 de ani a izbucnit în lacrimi în momentul în care inculpata a intrat în boxă.

„Este îngrozitor ce am făcut. Regret. Îmi cer iertare familiei ei”, a spus Benkired în fața instanței.

Unul dintre frații victimei, Thibaut Daviet, i-a cerut acuzatei „să spună toată adevărul și numai adevărul.”

Ancheta a arătat că Benkired fusese văzută în holul imobilului din arondismentul 19 al Parisului, pe 14 octombrie 2022, cărând mai multe genți și un cufăr acoperit cu o pătură. Cu o oră și jumătate înainte, camerele de supraveghere o surprinseseră abordând-o pe fetiță la întoarcerea de la școală și conducând-o în apartamentul surorii sale din aceeași clădire.

Potrivit anchetatorilor, Benkired a violat și agresat fata cu o pereche de foarfeci și un cutter, apoi a legat-o cu bandă adezivă, inclusiv peste față, provocându-i moartea prin asfixiere. A ascuns trupul în cufăr și a ieșit din clădire, oprindu-se la o cafenea, unde i-ar fi spus unui client care observase ceva suspect că „vinde un rinichi”.

Ulterior, l-a convins pe un prieten să o ducă acasă cu bagajele, după care a luat un taxi cu același cufăr înapoi la imobilul surorii sale. A fugit însă când a văzut poliția în zonă, fiind arestată a doua zi.

Benkired, care a avut o copilărie dificilă petrecută în grija mătușilor sale, se stabilise în Franța în 2013. Le-a spus anchetatorilor că era furioasă pe mama Lolei, care refuzase să-i elibereze un card de acces în clădire, deși sora ei îi oferise cheia apartamentului.

Investigațiile au mai arătat că, cu câteva zile înainte de crimă, tânăra făcuse căutări online legate de vrăjitorie.

Procesul Dahbiei Benkired este programat să se încheie vinerea viitoare, iar aceasta riscă pedeapsa maximă: închisoare pe viață.

