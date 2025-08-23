Potrivit unor surse citate vineri de Bloomberg News, Apple și Google se află în discuții avansate pentru a integra modelul de inteligență artificială Gemini în asistentul vocal Siri, pregătind astfel o actualizare semnificativă.

Se preconizează ca această versiune îmbunătățită a Siri să fie disponibilă încă din anul viitor.

Potrivit informațiilor de până acum, noua funcție estevbazată pe un model AI personalizat, dezvoltat de Alphabet, compania mamă a Google.

Reacție pozitivă a pieței

După apariția acestor informații, acțiunile Apple și Google au înregistrat creșteri pe bursă, reflectând optimismul investitorilor cu privire la posibilitatea unui parteneriat tehnologico-comercial de amploare.

Contactate de Reuters, atât Apple, cât și Alphabet, au refuzat deocamdată să facă declarații oficiale despre aceste discuții sau despre planurile pentru Siri și Gemini.

