Apple recomandă iOS 26.1 utilizatorilor care încă folosesc iOS 18

Apple a început să promoveze iOS 26.1 drept actualizarea recomandată pentru iPhone-urile care încă rulează iOS 18, marcând o schimbare importantă în modul în care compania gestionează lansările de software major.

Deși iOS 26 a fost lansat în septembrie pentru toți utilizatorii, inițial acesta era afișat doar ca o opțiune secundară în meniul Setări, în timp ce versiunile mai mici ale iOS 18 erau promovate ca actualizare principală. Începând de acum, ecranul de actualizare software al iPhone-urilor va afișa iOS 26.1 în prim-plan, iar iOS 18.7.2 a fost retrogradată la statutul de „versiune alternativă”.

Apple continuă să păstreze politica conform căreia actualizările majore nu se instalează automat, chiar și atunci când opțiunea „Actualizări automate” este activată. Utilizatorii trebuie să inițieze manual instalarea. Această mișcare vine înainte de lansarea iOS 26.2, care este așteptată în următoarele săptămâni, și înainte de pauza de sărbători a companiei.

CITEȘTE ȘI – Google, acuzată că permite angajatorilor să citească mesajele angajaților. Noua actualizare Android stârnește un val de controverse

Experții sugerează că Apple dorește să ofere utilizatorilor mai mult timp pentru a experimenta noua versiune și pentru a rezolva eventualele probleme înainte de perioada aglomerată a sărbătorilor.

Astfel, iPhone-urile care rulează încă iOS 18 vor fi direcționate mai clar către actualizarea iOS 26.1, marcând o tranziție treptată, dar fermă, către cel mai recent software al Apple.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.