Apple Inc. se pregătește să intre pentru prima dată pe piața laptopurilor low-cost, un teritoriu dominat până acum de Chromebookuri și PC-uri Windows de bază, potrivit unei analize realizate de Mark Gurman (Bloomberg).

Mișcarea marchează o schimbare strategică majoră pentru Apple care, istoric, a mizat pe produse premium și marje de profit ridicate.

Decizia vine în contextul în care Chromebookurile – echipamente accesibile care rulează sistemul de operare Google – au câștigat teren, mai ales în mediul educațional.

Apple încearcă astfel să atragă utilizatorii de Windows nemulțumiți, dar și studenții și firmele care caută dispozitive fiabile, la un cost redus.

Laptopul cu nume de cod J700: gândit pentru uz cotidian

Noul model, denumit intern J700, este gândit pentru utilizatorii ocazionali – cei care navighează pe internet, redactează documente sau folosesc aplicații de bază.

Totodată, Apple vizează clienții de iPad care preferă experiența unui laptop clasic în locul ecranului tactil.

„Dacă aceasta este strict o mișcare menită să atragă consumatorii cu un MacBook de înaltă calitate, dar mai ieftin, care rulează macOS în locul unui iPad cu tastatură, atunci da, este foarte probabil ca Apple să poată acapara o parte din acea piață”, a declarat Josh Goldman, redactor-șef la CNET.

„Totuși, pătrunderea pe piața educațională în acest moment – unde Chromebookurile au preluat controlul încă din perioada pandemiei – va fi o provocare. Deși sunt sigur că nu este nimic ce nu s-ar putea rezolva dacă Apple ar investi câteva miliarde de dolari”, a adăugat Goldman, de la CNET.

Sub 1.000 de dolari: compromisuri tehnice pentru un preț competitiv

Pentru a menține prețul de vânzare „mult sub 1.000 de dolari”, compania va utiliza componente mai puțin avansate, arată sursele Bloomberg.

Laptopul ar urma să folosească un procesor derivat din iPhone – o premieră pentru gama Mac – și un ecran LCD de gamă inferioară, mai mic decât oricare dintre cele disponibile în prezent pe MacBook-uri.

Deși alegerea unui cip de smartphone ar putea părea o concesie, testele interne citate de Bloomberg arată că acesta depășește performanțele procesorului M1, folosit de Apple în laptopuri relativ recente.

Lansare în prima jumătate a lui 2026

Conform informațiilor publicate, noul laptop va fi lansat în prima jumătate a anului viitor.

În prezent, cel mai accesibil Mac rămâne MacBook Air M4, care are un preț de pornire de 999 de dolari.

