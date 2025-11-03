Apple dă semne că nu renunță la „noul Siri”: două indicii care sugerează un progres real

După luni de promisiuni întârziate și declarații vagi, viitorul asistentului vocal Siri alimentat de inteligență artificială părea tot mai incert. Totuși, în ultimele zile, două semnale importante au oferit un motiv de optimism celor care așteaptă un Siri cu adevărat inteligent în ecosistemul Apple.

Primul semn a venit chiar de la CEO-ul Tim Cook, în timpul celei mai recente teleconferințe despre rezultatele financiare ale Apple. Deși extrem de rezervat, mesajul lui Cook a fost totuși mai concret decât declarațiile anterioare:

„Suntem entuziasmați și de un Siri mai personalizat. Facem progrese bune și, așa cum am menționat, ne așteptăm să-l lansăm anul viitor.”

Chiar dacă fraza nu conține detalii tehnice sau un calendar clar, simplul fapt că Apple își asumă public o lansare în cursul anului 2026, după eșecul anunțurilor premature de anul trecut, arată o schimbare de ton și un grad sporit de încredere.

CITEȘTE ȘI – Apple amână lansarea Face ID pe Mac: tehnologia ar putea rămâne „la ani distanță”

Al doilea semn, cu adevărat semnificativ, a venit dintr-un raport semnat de Mark Gurman (Bloomberg), care dezvăluie că Apple se pregătește să integreze modele AI dezvoltate de Google, mai exact modele Gemini, în cadrul noii versiuni Siri. Conform raportului, aceste modele vor funcționa prin serverele Apple Private Cloud Compute, cu promisiunea că Siri va putea răspunde la întrebări complexe, bazate pe date personale ale utilizatorului – cum ar fi căutarea unor recomandări sau conversații în interiorul aplicațiilor native.

Această alegere de a folosi modele AI deja validate pe piață, în loc de a încerca să dezvolte totul intern într-un ritm imposibil, pare să fie o decizie strategică matură. Într-un peisaj dominat de concurenți precum ChatGPT, Claude, Gemini sau Alexa, Apple evită astfel riscul de a livra un asistent depășit în momentul lansării.

Totuși, provocările majore rămân. Apple trebuie acum să integreze aceste tehnologii externe într-un mod care să respecte filozofia sa privind confidențialitatea și optimizarea pentru ecosistemul propriu. Cu toate acestea, strategia pare să fi recâștigat puțin din credibilitatea pe care Siri o pierduse în fața avansurilor făcute de AI-ul conversațional.

Deși scepticismul persistă, pentru prima dată după mult timp, pare că Apple are un plan coerent pentru Siri – iar acest lucru ar putea face ca 2026 să fie anul în care asistentul vocal al companiei devine cu adevărat inteligent.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.