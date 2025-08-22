YouTube Music sărbătorește 10 ani cu playlist-uri „Taste Match” și funcții noi

YouTube Music marchează 10 ani de la lansare și anunță noi funcții menite să transforme modul în care utilizatorii descoperă muzică. Cel mai important update este introducerea playlist-urilor „taste match”, care se schimbă în funcție de preferințele muzicale ale utilizatorilor care le folosesc. Aceste liste partajate vor fi actualizate zilnic cu noi piese, oferind o experiență dinamică și colaborativă pentru prieteni și familie.

Noua funcție seamănă cu Spotify Blend, permițând crearea de playlist-uri comune bazate pe gusturile muzicale ale unui grup de oameni. Scopul este să descoperi ce ascultă apropiații tăi și să explorezi genuri noi prin recomandări live, scrie The Verge.

În plus, YouTube Music adaugă și alte facilități:

Posibilitatea de a lăsa comentarii direct pe albume și playlist-uri , oferind o experiență mai interactivă.

, oferind o experiență mai interactivă. Integrarea cu Bandsintown , care va afișa concertele viitoare ale artiștilor în videoclipuri, Shorts și pe canalele acestora.

, care va afișa concertele viitoare ale artiștilor în videoclipuri, Shorts și pe canalele acestora. Notificări personalizate pentru lansări noi, merch și evenimente, astfel încât fanii să nu rateze nicio actualizare a artiștilor preferați.

Aceste actualizări marchează un moment important pentru platformă, oferind instrumente noi de interacțiune și descoperire muzicală, la o decadă de la debutul YouTube Music.

