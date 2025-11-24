Apple pregătește iOS 27: accent pe performanță și inteligență artificială

Apple ar putea schimba abordarea pentru următoarea versiune majoră a sistemului său de operare mobil, iOS 27, concentrându-se mai degrabă pe optimizare și performanță decât pe funcții spectaculoase noi, conform jurnalistului Mark Gurman, în newsletter-ul său Power On.

iOS 27, gata de lansare

După lansarea iOS 26, care a adus redesignul Liquid Glass, și a funcțiilor AI încă în dezvoltare, Apple pare să își îndrepte atenția spre îmbunătățirea experienței generale a utilizatorilor. Gurman explică că echipele de inginerie analizează toate sistemele de operare Apple, căutând supraîncărcări de cod, erori de corectat și oportunități de creștere a performanței și calității software-ului. Această strategie este comparată cu cea aplicată în 2009 pentru Mac OS X Snow Leopard, axată pe eficiență, eliminarea bug-urilor și curățarea sistemului.

Un alt obiectiv major al Apple pentru iOS 27 este dezvoltarea capacităților de inteligență artificială. Compania lucrează la un instrument de căutare web AI și la un update important pentru Apple Intelligence, cu planuri de integrare a AI în cât mai multe aplicații. De asemenea, o versiune mai inteligentă și mai personalizată a lui Siri, alimentată de AI, este așteptată să apară înainte de iOS 27, posibil cu update-ul iOS 26.4, programat pentru primăvara viitoare.

Prin această strategie, Apple vizează să ofere un sistem de operare mai stabil, mai rapid și mai inteligent, pregătind terenul pentru funcții mai avansate de AI în viitor.

