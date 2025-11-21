WhatsApp lansează funcția „About”, similară cu Instagram Notes

WhatsApp introduce o nouă funcție care le permite utilizatorilor să posteze scurte mesaje text, asemănătoare cu Instagram Notes. Denumită „About”, funcția le oferă utilizatorilor posibilitatea de a împărtăși ce fac sau ce noutăți au în viața lor și poate servi și ca punct de plecare pentru conversații.

Mesajele „About” apar acum vizibil în partea de sus a chat-urilor unu-la-unu și pe profilurile utilizatorilor, iar prietenii pot răspunde direct la aceste statusuri din chat. Implicit, mesajele dispar după 24 de ore, dar utilizatorii pot ajusta durata pentru a le face să dispară mai repede sau să rămână mai mult timp. De asemenea, este posibil să se controleze cine poate vedea aceste mesaje, fie doar contactele, fie public mai larg.

Compania subliniază că funcția „About” a fost de fapt prima funcție WhatsApp, înainte ca aplicația să se concentreze pe mesaje private și securizate. Cu această relansare, WhatsApp face statusul „About” mai vizibil și mai interactiv pentru toți utilizatorii.

CITEȘTE ȘI – O vulnerabilitate simplă din WhatsApp a expus 3,5 miliarde de numere de telefon

În prezent, funcția nu include elemente precum videoclipuri scurte sau integrări muzicale, așa cum permite Instagram Notes, dar WhatsApp indică că aceste îmbunătățiri ar putea fi adăugate pe viitor. Funcția este disponibilă treptat pentru utilizatorii de pe dispozitive mobile începând din această săptămână.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.