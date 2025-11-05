Apple Podcasts va introduce capitole și linkuri generate automat

Apple a anunțat două noi funcții pentru Apple Podcasts, care vor fi disponibile odată cu lansarea iOS 26.2, în prezent aflat în testare beta pentru dezvoltatori. Noul update va aduce generarea automată a capitolelor pentru emisiunile în limba engleză și posibilitatea pentru creatori de a adăuga linkuri la momente specifice din episoadele lor. De asemenea, linkurile temporizate pot fi adăugate automat atunci când creatorii menționează un alt podcast în episod.

Creatorii de conținut au opțiunea de a renunța la aceste funcții, iar capitolele generate automat vor apărea doar dacă creatorii nu au adăugat deja propriile capitole. În plus, aceste capitole vor fi marcate clar ca fiind generate automat în lista de capitole a fiecărui episod. Spotify a implementat o funcție similară mai devreme în acest an, ceea ce arată o tendință în industria podcasturilor de a facilita navigarea în episoade, scrie The Verge.

Funcția de linkuri temporizate le permite creatorilor să ofere linkuri către servicii precum Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple TV și altele, care vor apărea la momentele exacte din episod. Aceste linkuri vor fi vizibile într-un banner pe ecranul Now Playing și vor fi incluse și în transcriptul și pagina de detalii a episodului.

CITEȘTE ȘI – Google Translate lansează traduceri asistate de Gemini AI pentru mai multă acuratețe

Prin aceste îmbunătățiri, Apple Podcasts urmărește să ofere o experiență mai interactivă și mai ușor de navigat pentru ascultători, precum și instrumente mai avansate pentru creatori.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.