Apple lansează noul MacBook Pro de 14 inchi cu cipul M5 – un salt uriaș în performanța AI pentru Mac

Apple a dezvăluit oficial noul MacBook Pro de 14 inchi, echipat cu revoluționarul cip M5, care promite cel mai mare progres de până acum în inteligența artificială pe Mac. Laptopul aduce performanțe de până la 3,5 ori mai mari pentru fluxurile de lucru AI, grafică mai rapidă, stocare de nouă generație și o autonomie impresionantă de până la 24 de ore – totul la același preț de pornire, 1.599 de dolari.

M5 – motorul care transformă MacBook Pro într-un super-laptop AI

Cipul M5 vine cu o unitate grafică de generație nouă și cu un Neural Accelerator în fiecare nucleu, oferind o creștere masivă a performanței pentru sarcinile de inteligență artificială și grafică avansată. Comparativ cu modelul anterior, M5 oferă până la 1,6x performanță grafică mai bună și o viteză CPU sporită, perfectă pentru aplicații intensive precum editarea video, modelarea 3D sau rularea modelelor de limbaj de mari dimensiuni (LLM).

„M5 marchează următorul salt major în AI pentru Mac și aduce un impuls semnificativ în performanța grafică, accelerând fluxurile de lucru pentru toți utilizatorii – de la studenți și creativi, până la dezvoltatori și profesioniști din mediul de afaceri”, a declarat John Ternus, vicepreședinte senior pentru inginerie hardware la Apple.

Performanță, eficiență și autonomie remarcabilă

Noul MacBook Pro nu impresionează doar prin putere, ci și prin echilibru. Cu o baterie care rezistă până la 24 de ore, utilizatorii pot lucra oriunde fără grija încărcătorului. De asemenea, SSD-ul este de două ori mai rapid decât în generația anterioară, iar laptopul permite acum până la 4TB de stocare.

Modelul include și un Neural Engine cu 16 nuclee, ce accelerează sarcinile AI direct pe dispozitiv – de la generarea imaginilor din text în aplicații ca Draw Things, până la rularea locală a modelelor de inteligență artificială în LM Studio.

