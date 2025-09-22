Apple escaladează războiul cu Bruxelles-ul: acuză birocrația UE că „distruge magia” ecosistemului său

Apple a ridicat tonul în confruntarea cu autoritățile europene, acuzând „birocrații de la Bruxelles” că subminează inovația și pun în pericol experiența unică pe care compania susține că o oferă utilizatorilor săi. Greg Joswiak, unul dintre directorii de top ai gigantului american, a avertizat că Europa reprezintă „o amenințare serioasă” pentru viitorul Apple, chiar înainte de lansarea celor mai noi produse.

La mijloc se află așa-numitul „walled garden” – ecosistemul închis Apple, care îmbină hardware-ul și software-ul pentru a garanta, potrivit companiei, siguranță și calitate superioară. În schimb, Comisia Europeană acuză că acest model blochează concurența și limitează libertatea utilizatorilor.

Bătălia legală: amenda uriașă și regulile DMA

Disputa durează de ani buni și a culminat în aprilie, când Uniunea Europeană a aplicat Apple o amendă de 500 de milioane de euro pentru practici anti-concurențiale în App Store. Totodată, Digital Markets Act (DMA), intrat în vigoare în 2022 și aplicabil din 2024, obligă marile companii tech să deschidă accesul dispozitivelor și serviciilor lor.

În cazul Apple, asta înseamnă, printre altele:

compatibilitatea iPhone-urilor cu căști produse de alte branduri,

afișarea notificărilor și pe smartwatch-uri non-Apple,

posibilitatea de a transfera fișiere prin AirDrop și cu alte platforme.

„Este un câștig pentru consumatori, pentru că le oferă mai multă libertate de alegere și face ca dispozitivele să comunice între ele”, a explicat Sébastien Pant, reprezentant al organizației europene de protecție a consumatorilor BEUC.

AirPods Pro 3, lansate fără Europa

În timp ce regulile DMA intră în vigoare, Apple a anunțat lansarea noilor AirPods Pro 3, dotate cu funcția de „Live Translation”. Cu toate acestea, dispozitivele nu vor ajunge momentan în Europa. Oficialii spun că tehnologia se bazează pe integrarea directă între AirPods și iPhone, iar deschiderea către alte device-uri ar necesita „muncă suplimentară” pentru a păstra standardele de securitate și confidențialitate.

Vor să ne ia magia – experiența perfect integrată pe care o oferim – și să ne facă să semănăm cu ceilalți, a spus Joswiak într-o conferință de presă la Cupertino.

Deși în trecut Apple a evitat să atace frontal Bruxelles-ul, compania a devenit din ce în ce mai vocală. Recent, Comisia Europeană a respins cererea de anulare a obligațiilor impuse prin DMA, iar Apple a transmis și autorităților britanice un avertisment să nu copieze modelul UE.

