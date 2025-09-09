Apple dezvăluie noutățile așteptate de fani

Astăzi, Apple își organizează cel mai așteptat eveniment hardware al anului, echivalentul unui adevărat „Super Bowl” pentru fanii înfocați ai brandului.

Presiunea este mai mare ca niciodată pentru Apple, având în vedere dificultățile recente: vânzările iPhone au fost instabile în ultimii ani, compania se află în urma competitorilor în domeniul inteligenței artificiale, iar tensiunile comerciale generate de administrația Trump au adăugat presiune suplimentară. Astfel, un simplu upgrade de culoare sau cameră nu ar fi suficient pentru a mulțumi utilizatorii și acționarii.

Acțiunile Apple au scăzut cu aproximativ 2,5% de la începutul anului, ratând majoritatea redresării pieței Big Tech din primăvară. Compania rămâne discretă în privința planurilor pentru eveniment, însă se zvonește că va lansa un model mai subțire de iPhone, posibil numit „iPhone Air”, menit să stimuleze vânzările și să ofere consumatorilor mai multe opțiuni, alături de modelele principale iPhone 17.

Analiștii anticipează și posibilitatea unei majorări de prețuri pentru iPhone din cauza tarifelor vamale. În timp ce nu se așteaptă la anunțuri majore în domeniul inteligenței artificiale, Wall Street speră la clarificări privind strategia Apple în acest sector.

