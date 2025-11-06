Apple ar urma să închirieze inteligența artificială de la Google pentru Siri, într-un acord de 1 miliard de dolari pe an

Apple se pregătește să facă un pas major pentru a moderniza asistentul vocal Siri, aflat de mulți ani în urma competitorilor în ceea ce privește inteligența artificială. Potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg, compania ar fi convenit să folosească modelul de limbaj Google Gemini — cu 1,2 trilioane de parametri — pentru a îmbunătăți performanțele lui Siri, într-un contract estimat la aproximativ 1 miliard de dolari anual.

Apple ar urma să închirieze inteligența artificială de la Google pentru Siri

Deși Apple dezvoltă în paralel propriile soluții AI, gigantul tehnologic pare să fi ajuns la concluzia că are nevoie de un ajutor extern pe termen scurt. Surse din interiorul companiei susțin că proiectul poartă numele de cod „Linwood”, iar Google este tratat drept un furnizor tehnologic discret, nu ca partener de marketing.

Lansat în 2010, Siri a devenit simbolul întârzierilor Apple în cursa AI, fiind frecvent criticat pentru limitările sale evidente, în special în comparație cu rivali precum ChatGPT sau Google Assistant. Deși compania a inclus imbunătățiri în pachetul Apple Intelligence, Siri nu a ajuns niciodată să fie vârful de lance al unei revoluții AI în ecosistemul iOS, așa cum fusese inițial prognozat.

Actualizarea majoră a lui Siri, bazată pe modelul Gemini, este așteptată în primăvara anului viitor, odată cu lansarea iOS 26.4. Potrivit informațiilor neoficiale, accentul va fi pus pe personalizare, cu utilizarea datelor personale și a activității de pe ecran pentru a oferi răspunsuri mai relevante și mai utile.

Apple intenționează totuși să păstreze controlul asupra confidențialității, rulând modelele Google pe propriile servere, fără transmiterea datelor către terți. Pentru interogările mai simple, va fi folosită în continuare infrastructura AI dezvoltată de Apple, capabilă să funcționeze direct pe dispozitive.

Acest pas marchează recunoașterea implicită a faptului că Apple trebuie să recupereze rapid teren în sectorul AI, chiar dacă acest lucru presupune, temporar, să depindă de principalul său rival în spațiul software.

