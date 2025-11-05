OpenAI lansează aplicația Sora pe Android, extinzând accesul la generarea video cu inteligență artificială

După lansarea pe iOS luna trecută, OpenAI a pus la dispoziția utilizatorilor de Android aplicația sa de generare video, Sora, marcând un nou pas în democratizarea creației de conținut asistat de AI.

Sora poate fi acum descărcată din Google Play Store și este disponibilă în șapte țări: Canada, Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, Thailanda, Vietnam și Statele Unite. Aplicația permite utilizatorilor să creeze videoclipuri pornind de la simple prompturi text sau imagini și oferă o paletă variată de stiluri video.

În plus, Sora integrează funcții colaborative, permițând utilizatorilor să remixeze creațiile altora, dar și opțiuni de partajare și descoperire a conținutului în cadrul comunității integrate în platformă.

CITEȘTE ȘI – Confidențialitatea utilizatorilor, în pericol: guvernele pun presiune pe criptarea end-to-end și VPN-uri

OpenAI a anunțat recent că aplicația poate fi folosită în unele regiuni fără cod de invitație, facilitând accesul imediat pentru cei dornici să experimenteze cu generarea video AI.

Extinderea către Android vine într-un context al interesului crescând pentru instrumentele creative bazate pe inteligență artificială, iar Sora se poziționează drept una dintre cele mai accesibile soluții pentru creatorii care vor să exploreze video-ul generativ direct de pe telefon.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.