Anunț public privind obținerea autorizației de construire 

Subscrisa FOTO GREEN ENERGY SRL, cu sediul în București, sector 4, Bulevardul Marășești nr. 4-6, aduce la cunoștință publicului interesat faptul că a intrat în posesia Autorizației de construire nr. 124 din 29.08.2025, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru ”Construire traseu, racordare la S.E.N. a capacității de stocare energie electrică amplasată în UAT Selimbar CF 108440, categoria de importanță D – Redusă”, pe terenurile situate în comuna Șelimbar, satul Șelimbar, jud. Sibiu, carte funciară Șelimbar 116913 și 102335, și pe terenul situat în municipiul Sibiu, jud. Sibiu, carte funciară 133046.