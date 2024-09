Anunț îngrijorător făcut de Elton John

Sir Elton John, în vârstă de 77 de ani, a făcut o dezvăluire emoționantă pe Instagram, anunțând că a rămas cu „vedere limitată” la un ochi din cauza unei infecții oculare severe.

Elton John a rămas cu „vedere limitată” la un ochi

Artistul a explicat că, în timp ce se află pe drumul spre recuperare, procesul este unul „extrem de lent” și că va dura ceva timp până când vederea sa va reveni complet.

Elton John a mulțumit echipei sale de medici și asistente pentru îngrijirea excepțională pe care i-au oferit-o și și-a exprimat recunoștința față de familia sa pentru sprijinul acordat.

În urma anunțului său, numeroase vedete și fani i-au transmis urări de bine și încurajări.

Sir Elton John, cunoscut pentru hituri iconice precum „Your Song”, „Rocket Man” și „I’m Still Standing”, a vândut peste 300 de milioane de discuri de-a lungul carierei sale. Aprecierea și sprijinul din partea comunității și a fanilor sunt un testament al impactului său durabil asupra muzicii și culturii pop.

Elton John, pe numele său real Reginald Kenneth Dwight, este una dintre cele mai influente și respectate figuri ale muzicii pop și rock din ultimele cinci decenii. Născut pe 25 martie 1947 în Pinner, Middlesex, Anglia, Elton John a reușit să îmbine talentul său muzical excepțional cu o personalitate captivantă, devenind un icon global al muzicii.

Elton John a început să studieze muzica de la o vârstă fragedă, arătând un talent remarcabil pentru pian.

După ce a cântat în diverse trupe locale, a început să își creeze propria muzică și a semnat un contract cu casa de discuri DJM Records în 1968. Acolo, el și-a schimbat numele în Elton John, inspirat de numele membrilor trupei Bluesology, Elton Dean și Long John Baldry.

Primul său album de studio, „Empty Sky” (1969), nu a avut un impact semnificativ, dar al doilea album, „Elton John” (1970), i-a adus recunoaștere internațională. Acest album conținea hituri precum „Your Song” și „Take Me to the Pilot”, care au stabilit tonul pentru succesul său viitor.

În anii ’70, Elton John a devenit un nume de referință în muzica pop și rock, lansând o serie de albume care au devenit clasice.

Printre acestea se numără „Tumbleweed Connection” (1970), „Madman Across the Water” (1971) și „Goodbye Yellow Brick Road” (1973).

Aceste albume conțineau hituri memorabile precum „Rocket Man”, „Bennie and the Jets” și „Candle in the Wind”. Colaborările cu textierul Bernie Taupin au fost esențiale în definirea sunetului său unic și în crearea unor melodii iconice.

