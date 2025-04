Antrenorul din Superligă pleacă la finalul sezonului! Marius Măldărășanu și-a confirmat despărțirea de Hermannstadt

Marius Măldărășanu și-a anunțat oficial plecarea de la Hermannstadt la sfârșitul acestui sezon, când îi expiră contractul.

Marius Măldărășanu (49 de ani) și-a confirmat joi, în conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolul Ploiești din etapa a patra a play-out-ului Superligii, intenția de a părăsi banca tehnică a formației sibiene Hermannstadt. Tehnicianul se află la conducerea echipei din iunie 2021, iar contractul său expiră la finalul acestui sezon competițional.

Decizia lui Măldărășanu vine după ce relațiile dintre antrenor și conducerea clubului s-au deteriorat în ultimele luni. După înfrângerea cu Gloria Buzău din etapa precedentă (0-2), tehnicianul a fost criticat public de către acționarul Ștefan Băcilă. În acest context, Măldărășanu a sugerat că există anumite persoane din interior care încearcă destabilizarea echipei, fapt ce a influențat hotărârea sa de a pleca la finalul campionatului.

Antrenorul sibienilor a subliniat în cadrul conferinței de presă că este convins în proporție de 99% că nu va semna prelungirea contractului:

„Pe Ștefan (n.r. Băcilă), îl cunoaștem cu toții, este un tip sufletist, dar și impulsiv. De ce nu l-au sunat când am bătut Iașiul, când am bătut Rapidul, FCSB-ul, Sepsi? De ce l-au sunat acum după înfrângerea cu Buzău? Pentru că cineva de lângă el îl știa supărat de înfrângere, de situația că nu a jucat Ianis (n.r. Stoica). Este patron, poate să critice, însă «Măldă, nu speli vasele, Măldă, nu ai făcut patul, Măldă, nu ai dus gunoiul», dar Măldă mai dă și el cu aspiratorul, acum chiar așa nu fac nimic bun? Mă întreb și eu, e o nebuloasă în mintea mea acum. Lucrurile s-au stricat cam din vară ca atmosferă.”

Ce l-ar putea determina pe Măldărășanu să rămână

Marius Măldărășanu a explicat totuși că există și o mică șansă, de 1%, să continue colaborarea cu gruparea sibiană. Acesta susține că rămânerea sa depinde strict de schimbările care ar trebui să apară în interiorul clubului:

„Vreau ca suporterii să știe că ce am construit nu am construit din fericire pe nisip, din păcate nu am construit în stâncă, mai sunt oameni care sapă în jurul fundației, dar îi asigur că fundația este încă puternică. Ce s-a scris, că plec 90%, că plec 99% este adevărat. 99% nu voi semna prelungirea. L-am avut pe Dinu Gheorghe președinte, aveam probleme cu banii și ne spunea 99% miercuri, nu ne dădea banii, 99% miercuri, nu ne dădea banii. La un moment dat îl întrebam: «Dar 1% e mai mare decât 99%?» Adică, posibil ca 1% să fie mai mare decât 99%, dar ca 1% să fie mai mare decât 99% vor trebui schimbări, pentru că merele stricate strică și restul merelor. Aici depinde de ce se va întâmpla în club”, a adăugat Măldărășanu.

Tehnicianul a fost apreciat pentru rezultatele obținute la Hermannstadt, echipă pe care a readus-o în prima ligă și care în actualul sezon a avut câteva rezultate importante, inclusiv victorii contra unor echipe de top ale campionatului. În prezent, echipa sibiană luptă în play-out pentru evitarea retrogradării, ocupând o poziție dificilă înaintea ultimelor etape ale sezonului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!