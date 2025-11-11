Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând peste 570 de instituții financiare nebancare (IFN-uri), inclusiv case de amanet care oferă credite cu bunuri în gaj.

În urma verificărilor, 326 de instituții au fost găsite cu abateri de la lege, fiind aplicate 256 de amenzi contravenționale în valoare totală de 1,47 milioane de lei, precum și 104 măsuri complementare.

Echipele de control din cadrul ANPC au identificat o serie de nereguli grave, printre care:

dobânzi excesive și practici de tip „dobândă la dobândă” (anatocism ascuns);

clauze înșelătoare și comisioane aplicate eronat, raportate la valoarea totală împrumutată și nu la soldul curent;

perceperea dublă a comisionului de analiză a dosarului;

documentație contractuală incompletă, lipsa informațiilor esențiale din Fişa Standard la Nivel European, absența exemplului reprezentativ și a avertismentelor privind riscurile neplății.

De asemenea, inspectorii au constatat încălcări ale dreptului consumatorilor de a alege modul de rambursare (rate egale sau descrescătoare), lipsa de transparență în publicitate și nerespectarea termenelor legale privind declararea scadenței anticipate, care nu poate fi făcută mai devreme de 90 de zile consecutive de restanță.

În urma constatărilor, ANPC a dispus ca IFN-urile să restituie sumele încasate nelegal, să înceteze practicile comerciale incorecte și să modifice documentele contractuale astfel încât acestea să respecte prevederile legale privind protecția consumatorilor.

Recomandările ANPC pentru clienți

Reprezentanții instituției le recomandă consumatorilor să fie vigilenți atunci când semnează un contract de credit și să verifice cu atenție:

durata contractului,

costul total al creditului (dobânzi, comisioane, taxe),

valoarea dobânzii penalizatoare în caz de întârziere.

Totodată, ANPC reamintește că, potrivit Legii nr. 243/2024, pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, clienții pot solicita plafonarea dobânzilor, a DAE-ului sau a costului total al creditării.

Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instituțiile financiare sunt obligate să reducă aceste valori printr-un act adițional la contractul existent.

