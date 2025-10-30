Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat verificări la 493 de dezvoltatori imobiliari din întreaga țară, constatând abateri la 216 societăți comerciale.

Principalele nereguli identificate au vizat suprafețele utile minime ale locuințelor, precum și informarea incompletă sau neclară a clienților la încheierea promisiunilor sau contractelor de vânzare-cumpărare.

Unități locative retrase și amenzi aplicate

În urma controalelor, 3.055 de apartamente care nu respectau suprafețele legale au fost opriți de la vânzare, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 166 de amenzi, în valoare totală de peste 979.200 de lei.

Conform ANPC, apartamentele neconforme includeau:

garsoniere sub 37 mp,

apartamente cu două camere sub 52 mp,

apartamente cu trei camere sub 66 mp.

Echipele de control au dispus și compensarea financiară a cumpărătorilor pentru suprafața lipsă, precum și alocarea unor unități conforme cu cerințele legale.

Recomandări pentru viitorii cumpărători

ANPC îi sfătuiește pe consumatori să verifice mai multe aspecte înainte de semnarea unui antecontract:

Autorizarea construcției și intabularea în Cartea Funciară,

Existența componentelor auxiliare ale locuinței,

Clauza privind renunțarea la achiziție,

Prețul total și modalitatea de plată,

Garanțiile legale oferite de vânzător.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.