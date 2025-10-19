De către

Numărul polițelor de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a ajuns, în septembrie 2025, la aproximativ 2,31 milioane, în creștere ușoară cu 0,54% față de aceeași perioadă a anului trecut, când erau înregistrate 2,3 milioane de polițe active, potrivit datelor publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Totuși, comparativ cu luna august 2025, se observă o scădere de 0,39%, semn că interesul pentru reînnoirea polițelor rămâne fluctuant.

Datele PAID arată că 70,9% dintre polițele PAD active la nivel național sunt încheiate în mediul urban, în timp ce 29,1% provin din mediul rural.

În funcție de tipul locuinței, 94,3% dintre polițe vizează locuințele de tip A – construcții solide, cu structuri din beton armat, metal sau lemn și pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă ori materiale tratate termic sau chimic.

Restul de 5,7% sunt pentru locuințe de tip B, adică imobile ridicate din materiale nears sau netratate, considerate mai vulnerabile în fața dezastrelor naturale.

Disparități regionale semnificative

Cele mai multe locuințe asigurate se află în Transilvania (20,5%), urmată de Muntenia (19,9%) și București (18,5%).

La polul opus, cele mai puține polițe se înregistrează în Maramureș (3,2%) și Bucovina (3,6%), potrivit datelor centralizate de PAID.

Ce riscuri acoperă și cât costă o poliță PAD

Asigurarea obligatorie PAD acoperă trei riscuri majore – cutremure, inundații și alunecări de teren – și este emisă exclusiv de PAID România, instituție activă din iulie 2010.

Costurile rămân neschimbate:

130 lei/an pentru locuințele de tip A, cu o sumă maximă asigurată de 100.000 lei;

50 lei/an pentru locuințele de tip B, cu o sumă maximă asigurată de 50.000 lei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.