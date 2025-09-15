Andrei Rațiu, criticat din nou în Spania! Românul, coautor la golul lui Osasuna și note modeste în presa iberică

Fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano a fost implicat la primul gol al gazdelor în meciul pierdut cu 2-0 la Pamplona.

Perioada dificilă continuă pentru Andrei Rațiu. După prestațiile contestate la echipa națională, fundașul dreapta a avut parte de un nou episod nefast, de data aceasta la club. Integralist pentru Rayo Vallecano în deplasarea cu Osasuna, pierdută cu 2-0, internaționalul român a fost coautor la deschiderea scorului.

În minutul 15, Rațiu a deviat nefericit centrarea lui Boyomo chiar la Raul Garcia de Haro, care a înscris din apropiere pentru 1-0. La golul secund, încasat în minutul 78, nu a avut responsabilitate directă, însă prestația sa nu a convins.

Note slabe pentru Rațiu în presa spaniolă

Ziarele iberice i-au acordat calificative modeste: două stele în Marca și doar una în Mundo Deportivo. Statistica sa a fost și ea sub așteptări: un singur șut pe spațiul porții, 40 de pase dintre care 8 greșite, și niciun fault comis până la final.

Criticile nu sunt o noutate pentru fotbalistul de 26 de ani. La națională, după remiza 2-2 cu Cipru, Mihai Stoica a avut un verdict dur:

„Raţiu iar a făcut o partidă execrabilă. Are carenţe care se văd din avion. Carenţele astea se remediază doar când eşti extrem de serios şi nu mi se pare serios când vine să joace la naţională. Deloc!”

De asemenea, după eșecul cu Canada (0-3), Gică Popescu și Marius Șumudică au remarcat lipsa de disciplină tactică a apărătorului:

„Joacă orice, mai puțin fundaș dreapta! Îl vezi când mijlocaș, când extremă!”, a punctat Popescu, în timp ce Șumudică a completat:

„Rațiu, în partea dreaptă, face ce vrea. Pleacă mijlocaș, îl găsești prin zona centrală… lasă descoperită zona.”

Astfel, Andrei Rațiu traversează o perioadă complicată atât la echipa de club, cât și la națională, unde poziția sa de titular a fost pusă sub semnul întrebării.

