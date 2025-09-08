André Onana, aproape de un transfer surpriză la Trabzonspor

Portarul camerunez André Onana este pe punctul de a părăsi Manchester United, urmând să ajungă la Trabzonspor sub formă de împrumut pentru un sezon, au declarat surse pentru ESPN.

Onana, 29 de ani, urmează să călătorească joi în Turcia, imediat după ce va evolua pentru naționala Camerunului în meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Capului Verde.

Acordul, care nu include niciun fee de împrumut și nici opțiune de transfer definitiv, prevede ca jucătorul să revină la Old Trafford în vara viitoare. Contractul său cu United este valabil până în 2028.

Decizia vine după ce portarul senegalez Senne Lammens a fost adus de la Antwerp în ultima zi de mercato, iar Onana se teme că a coborât în ierarhie în urma selecțiilor făcute de antrenorul Ruben Amorim. Tehnicianul portughez l-a preferat pe internaționalul turc Altay Bayindir în primele trei etape de Premier League, inclusiv în duelul pierdut de United, 0-1 cu Arsenal.

André Onana a acceptat inițial absența din meciul cu „tunarii”, având în vedere că ratase pregătirea de vară din cauza unei accidentări la coapsă. Totuși, excluderea din partidele cu Fulham și Burnley, urmată de sosirea lui Lammens, l-au convins că șansele sale de a redeveni titular sunt reduse.

Astfel, aventura lui Onana la United, începută în 2023 printr-un transfer de 43,8 milioane de lire sterline (59,1 milioane de dolari) de la Inter Milano, se întrerupe temporar, după două sezoane cu evoluții oscilante.=

