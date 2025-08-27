Prezentatorul Pro TV Andi Moisescu pare să fi pus punct relației cu Olivia Steer, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.ro. De câteva luni, Moisescu nu mai poartă verigheta și evită să facă referiri la soția sa, concentrându-se exclusiv pe cei doi copii ai cuplului, pe care recunoaște că îi vede destul de rar.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi pus punct relației

Deși nici Andi Moisescu, nici Steer nu au confirmat oficial despărțirea, schimbările recente din viața publică a prezentatorului sugerează că ruptura s-a consumat discret, departe de ochii presei. Cei doi s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002, iar un an mai târziu au devenit oficial un cuplu. În cei 22 de ani de mariaj au crescut împreună doi băieți. Olivia rememora în trecut începutul poveștii lor: „Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare.”

Recent, la lansarea grilei de toamnă PRO TV, Andi Moisescu a evitat să ofere detalii despre viața personală, glumind: „Hai să vedem asta și îți spun după aia! Hahaha!”. Această declarație a alimentat speculațiile privind un posibil divorț, potrivit sursei citate.

În timp ce Olivia Steer s-a retras complet din viața publică, Andi Moisescu continuă să fie una dintre figurile marcante ale televiziunii românești, menținându-și activitatea profesională și prezența în showbiz.

