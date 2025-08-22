Lil Nas X arestat și spitalizat temporar după un incident pe străzile din Los Angeles

Rapperul Lil Nas X, pe numele său real Montero Lamar Hill, a fost arestat joi dimineață în Los Angeles după ce, potrivit autorităților, ar fi atacat polițiștii. Incidentul a avut loc pe Ventura Boulevard în Studio City, unde cântărețul a fost observat mergând în doar lenjeria intimă și cizme de cowboy.

Lil Nas X, arestat

Poliția a intervenit după ce a primit apeluri privind un bărbat „gol pe stradă”. La sosire, Lil Nas X ar fi alergat spre ofițeri, motiv pentru care a fost imobilizat și transportat inițial la un spital local pentru a fi evaluat pentru o posibilă supradoză, a declarat purtătorul de cuvânt al LAPD, Charles Miller. Ulterior, rapperul a fost transferat la închisoarea din Van Nuys și reținut pentru un atac asupra unui ofițer de poliție.

CITEȘTE ȘI – Fiii lui Justin Timberlake și Jessica Biel, surprinși pe skate și trotinete într-o poză adorabilă

Video-uri publicate de TMZ surprind artistul pe stradă, vorbind incoerent și dansând, în timp ce trecătorii îl filmează. Evenimentul vine la scurt timp după ce Lil Nas X a postat pe Instagram mai multe fotografii, inclusiv selfie-uri și imagini cu obiectele personale și creațiile sale, alături de fragmente muzicale aparent nelansate.

Reprezentanții artistului nu au oferit imediat un comentariu cu privire la incident. Cauza exactă și circumstanțele complete rămân în continuare sub ancheta autorităților.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.