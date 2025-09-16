Cele mai spectaculoase fluctuații au venit din zona produselor sezoniere

În luna august, prețurile alimentelor de bază, excluzând fructele și legumele de sezon, au urcat în medie cu 1,53% față de iunie, potrivit unei evaluări realizate de Consiliul Concurenței pe baza datelor transmise de marile rețele comerciale din România, scrie news.ro. Creșterea rămâne sub pragul asociat modificării TVA, ceea ce arată, susține instituția, că piața funcționează în condiții competitive, iar retailerii au absorbit parțial presiunea fiscală.

Printre produsele care au avut scumpiri mai accentuate decât nivelul TVA se numără carnea tocată (+4,93%), untul (+4,03%), smântâna (+4,35%), zahărul (+5,45%), pâinea (+2,78%), iaurtul (+2,75%), ouăle (+1,85%) și drojdia (+3,11%). Un caz aparte îl reprezintă cozonacul, unde prețurile au explodat cu 18,4%.

În schimb, au existat și categorii, unde prețurile au scăzut: pulpă de porc cu și fără os (între -2,03% și -2,52%), spată de porc (-2,19%), margarină (-3,77%), usturoi (-3,51%), făină (-1,9%), fasole (-0,69%), bulion (-0,14%) și orez (-0,09%).

Cele mai spectaculoase fluctuații au venit însă din zona produselor sezoniere. Prunele s-au ieftinit cu peste 61%, pepenii cu 46%, iar strugurii cu 41%. De asemenea, cartofii și ceapa au înregistrat reduceri consistente, de peste 30%. În oglindă, castraveții (+22%), merele Golden (+21,9%) și merele roșii (+22,25%) au devenit mai scumpe.

„Datele confirmă că, în pofida majorării TVA, prețurile au evoluat moderat, iar în cazul alimentelor de sezon chiar s-au redus substanțial. Retailerii au preferat să mențină prețuri competitive pentru a-și păstra clienții. În ansamblu, alimentele s-au ieftinit în medie cu 4,18% în august comparativ cu iunie, tocmai datorită legumelor și fructelor de vară”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Acesta a adăugat că instituția va continua monitorizarea pieței alimentare, întrucât prețurile sunt influențate nu doar de taxare, ci și de evoluțiile din energie și carburanți, dar și de dezechilibrele bugetare.

Analiza include produsele aflate sub incidența ordonanțelor guvernamentale de plafonare a adaosurilor comerciale (OUG 67/2023, OUG 89/2023 și OUG 5/2024), măsuri care rămân valabile până la finalul lunii septembrie 2025.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube