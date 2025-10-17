Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) respinge ferm informaţiile potrivit cărora ar urma să fie impozitat autoconsumul gospodăriilor.

„ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”, a declarat preşedintele instituţiei, Adrian Nica, într-un comunicat transmis vineri.

Precizările vin la două zile după ce şeful Fiscului a stârnit reacţii în spaţiul public, afirmând la un post TV că „modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la gap-ul de TVA”.

Potrivit lui Nica, afirmaţia nu a avut legătură cu o intenţie de impozitare, ci cu modul tehnic în care se calculează decalajul de colectare a TVA.

„Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal”, a explicat acesta.

Autoconsumul poate influenţa calculele fiscale

Preşedintele ANAF a detaliat că, în prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional.

„Baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare”, a precizat Adrian Nica.

Analiză comună cu INS, Ministerul Finanţelor şi partenerii europeni

Pentru a corecta aceste diferenţe, ANAF anunţă o serie de analize tehnice menite să îmbunătăţească metodologia de calcul a aşa-numitului gap de TVA.

Instituţia intenţionează să colaboreze cu Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Banca Mondială şi parteneri europeni pentru alinierea metodologică a estimărilor.

„Această colaborare urmăreşte consolidarea capacităţii tehnice şi analitice a ANAF de a interpreta corect diferenţa dintre TVA teoretică/potenţială şi taxa efectiv colectată, printr-o abordare integrată, bazată pe date economice şi statistice actualizate”, a explicat Nica.

Oficialul a mai adăugat că analiza ar putea duce şi la ajustarea unor prevederi legislative care afectează colectarea TVA, în special în domenii precum procedurile de insolvenţă, „acolo unde se constată pierderi sistemice de venituri”.

