Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează și în această lună o serie de webinarii dedicate contribuabililor.

Fiecare webinar are o durată de două ore, iar înscrierile se pot face până la data și ora începerii evenimentului, în limita locurilor disponibile. Numărul maxim de participanți este de 500.

Evenimentele sunt înregistrate și vor fi ulterior publicate pe canalul oficial de YouTube al ANAF, pentru a putea fi urmărite și de cei care nu au reușit să participe live.

Regulile de participare

Pentru buna desfășurare a webinariilor, ANAF a stabilit câteva reguli clare:

Accesarea link-ului de participare trebuie făcută cu cel puțin 5 minute înainte de începerea seminarului;

Microfoanele participanților rămân închise pe durata prezentărilor, fiind activate doar în sesiunea de întrebări și răspunsuri;

Întrebările pot fi adresate doar în timpul sesiunii dedicate, prin funcția „raise hand”;

Moderatorul decide ordinea în care participanții pot interveni, în funcție de numărul solicitărilor;

Răspunsurile la întrebări se oferă în plen, ținând cont de complexitatea subiectelor ridicate.

Prin aceste webinarii, ANAF urmărește să ofere contribuabililor sprijin și claritate în privința obligațiilor fiscale și a procedurilor administrative.

