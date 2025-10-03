De către

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat vineri punerea în executare silită a casei de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, deținută anterior de Klaus Iohannis.

Măsura survine după ce instanța a decis anularea certificatului de moștenitor pe baza căruia imobilul fusese dobândit de către Klaus Iohannis.

Procedura a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

ANAF a intrat în imobil în calitate de coproprietar al statului român, după corespondența purtată cu foștii proprietari și conform atribuțiilor legale.

Disputa privind predarea imobilului

Potrivit ANAF, Klaus Iohannis ar fi semnat actele, însă nu a predat cheile, forțând instituția să spargă ușa și să schimbe yala.

Adrian Nica, președintele ANAF, a declarat:

„ANAF are obligaţia de a administra şi valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituţia a acţionat transparent şi cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar.”

Istoricul imobilului și obligațiile financiare ale lui Iohannis

Casa a fost dobândită inițial de Klaus Iohannis prin cumpărarea cotei-părți de la Rodica Baştea, rezidentă în Statele Unite, pentru 3.200 de euro.

Ulterior, instanța a stabilit că documentele de moștenire prezentate erau false, iar imobilul a revenit statului.

Pe lângă pierderea casei, fostul președinte trebuie să achite aproape un milion de euro către ANAF, sumă reprezentând contravaloarea lipsei de folosință în perioada 1999–2015, la care se adaugă dobânzi și penalități. În această perioadă, imobilul fusese închiriat unei bănci.

