Organizația internațională Amnesty International a făcut apel marți pentru o anchetă în cazul distrugerilor masive din sudul Libanului, acuzând armata israeliană de comiterea unor „crime de război”.

Potrivit unui comunicat oficial al ONG-ului Amnesty International, „distrugerea masivă și deliberată de bunuri civile și terenuri agricole de către armata israeliană în sudul Libanului trebuie să facă obiectul unei anchete pentru crime de război”.

Aceasta vine după încheierea armistițiului din noiembrie 2024, care a pus capăt unui an de ostilități, dar și a două luni de confruntări directe între Israel și Hezbollah.

Acuzațiile vizează continuarea menținerii forțelor israeliene în sectoare strategice ale frontierei, contrar acordului de retragere totală, și distrugerea nu doar a structurilor militare, ci și a numeroase bunuri civile.

ONG-ul acuză distrugeri masive și deliberate a bunurilor civile de către armata israeliană

„Peste 10.000 de structuri au fost grav avariate sau distruse în timpul acestei perioade”, precizează Raportul Amnesty, bazat pe imagini din satelit, filmări și fotografii autentificate.

Cu o durată de aproape patru luni, analiza ONG-ului relevă utilizarea explozivilor manuali și a buldozerelor pentru distrugerea caselor, moscheilor, cimitirelor, drumurilor și a altor infrastructuri.

În plus, reportajele video arată soldați israelieni celebrând distrugerile, cântând și bucurându-se, ceea ce amplifică controversele în mediul internațional.

Conflictul a cauzat pierderi de 14 miliarde de dolari în Liban

Amnesty International subliniază că, în lipsa unui motiv militar urgent, asemenea acte de distrugere masivă reprezintă încălcări ale dreptului internațional umanitar.

ONG-ul a transmis întrebări autorităților israeliene, însă nu a primit încă răspuns.

Costurile economice ale conflictului sunt imense: Banca Mondială estimează pagubele totale la 14 miliarde de dolari, dintre care 6,8 miliarde reprezintă distrugerile infrastructurii în Liban.

