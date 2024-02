George Gabriel Bologan, fost ambasador al României în Italia și în Spania, a fost numit de președintele Klaus Iohannis în funcția de consilier prezidențial de politică externă.

Decretul șefului statului a fost semnat la data de 5 februarie 2024 iar George Bologan își preia postul de consilier prezidențial la data de 6 februarie, a anunțat Administrația Prezidențială.

Gabriel Bologan a fost ambasadorul României în Italia între anii 2016 – 2022 iar din 2022 până în februarie 2024 a fost ambasadorul României în Spania. Se poate deduce că președintele Iohannis l-a rechemat în România pentru a-l putea numi consilier prezidențial. Este de remarcat că, în Spania și Italia, acolo unde a fost ambasador Gabriel Bologan, trăiesc cei mai mulți români din afara frontierelor naționale.

La 1 februarie 2024, Gabriel Bologan transmitea un mesaj în care sublinia cele mai importante obiective atinse pe parcursul mandatului său de ambasador în Spania: „În acești doi ani, România și Spania au reușit să atingă un nivel privilegiat al relațiilor bilaterale în toate sectoarele. Schimburile economice au crescut cu 30%, am organizat prima vizită a unui ministru român de interne la Madrid după aderarea la UE, am avut primul summit româno-spaniol care a evidențiat potențialul extraordinar pe care îl avem ca parteneri strategici și am ajuns la un acord privind dubla cetățenie, o măsură europenistă, precum și o recunoaștere a rolului comunității românești pentru dezvoltarea economică și demografică a Spaniei”.

Gabriel Bologan va ocupa la Palatul Cotroceni postul devenit vacant prin demisia lui Bogdan Aurescu. Acesta a renunțat la postul de consilier al președintelui României după ce, în noiembrie 2023, Adunarea Generală a ONU l-a ales pe Aurescu în funcția de judecător la Curtea Internaţională de Justiţie.

