Alina Ceușan, luată la rost de Oana Pellea. „E de la țară”, spune și Vali Petcu

Val de critici la adresa influenceriței Alina Ceușan, după ce aceasta a postat o fotografie controversată, realizată la Teatrul Odeon.

În fotografia de mai jos, Alina Ceușan stă cu picioarele întinse pe balconul Teatrului Odeon, iar influencerița a primit critici din partea mai multor persoane din mediul online și nu numai.

Foto – Facebook Alina Ceușan

Alina Ceușan, criticată dur de Oana Pellea

Alina Ceușan, cunoscută bloggeriță de modă cu peste 980 de mii de urmăritori pe Instagram, a stârnit o controversă în lumea artistică după ce a postat o fotografie în care stătea cu picioarele pe balconul unei loje din Teatrul Odeon.

Deși se afla la un eveniment de modă, nu la un spectacol de teatru, gestul său a provocat reacții negative, în special din partea actriței Oana Pellea.

Pellea a sancționat public gestul pe rețelele sociale, considerându-l lipsit de respect față de o instituție culturală de prestigiu.

Reacția ei a generat o dezbatere mai largă despre comportamentul adecvat în astfel de locuri, chiar dacă acestea găzduiesc și alte tipuri de evenimente, nu doar spectacole de teatru.

”E un selfie de picioare…dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de ‘fashion’. Am recunoscut balconul… Exact acolo, pe vremuri, a stat Domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcați elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori.

Știu, pentru că eu i-am invitat la premiera cu ‘Noaptea furtunoasă’ în regia lui Mihai Măniuțiu. Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii…cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie etc. etc… Am înţeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită…și totuşi… Câtă lipsă de bun-simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate!”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Nici bloggerul Vali Petcu nu a iertat-o. Acesta a spus că „este de la țară”.

„Am văzut poza asta cu Alina Ceușan, ce vreți de la mine, e de la țară? Ce vreți de la ea? Faptul că a făcut un milion de euro în ultimii cinci ani sau trei ani nu înseamnă că și-a cumpărat stil. Tot aceeași persoană pe care o știm este.

Tot opărită că nu mai este relevantă de cinci ani de zile. Ce aveți cu ea? Asta este? Face și ea ce poate și ce o duce capul. Dacă atât o duce capul, ce să facă?!”, a comentat Vali Petcu, pe TikTok.

Reacția Alinei Ceușan

La scurt timp, Alina și-a prezentat scuzele.

„Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta.

Doamna Oana Pellea, vă respect și vă admir. Aveți dreptate. Am greșit punând picioarele pe acea balustradă. Nu a fost o lipsă de respect, ci pur și simplu… nu am gândit limpede. Mi-a plăcut lumina, mi-a plăcut cadrul. Am greșit și îmi pare foarte rău.

În realitate, nu ați vrea să fiți în pielea unui influencer care trebuie să își ceară scuze. Pentru că e foarte greu să îți ceri scuze. Iar când o faci, ceva nu e bine. Nici dacă nu îți ceri scuze nu e bine. Nici dacă scuzele vin prea târziu nu e bine. Mulțumesc doamnei Oana Pellea”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.

