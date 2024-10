Alexandru Dobre vine la Rapid! „O provocare”

Alexandru Dobre a ajuns la Rapid București, iar Marius Șumudică este gata să-l antreneze pe puști.

Alexandru Dobre a semnat cu Rapid București

Născut în București, Dobre a fost dorit inițial de CFR Cluj, cu care a purtat negocieri, dar Rapid a intervenit și a reușit să-l atragă în Giulești.

Fotbalistul a semnat cu Rapid un contract valabil până în vara anului 2026, având inclusă și o opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Acesta va marca astfel debutul său în campionatul intern românesc, având o carieră diversificată în străinătate.

La 18 ani, Dobre a părăsit VMG Cluj pentru a se alătura echipei Bournemouth, iar ulterior a jucat pentru cluburi precum Bury, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon și Famalicao. Venirea sa la Rapid reprezintă o oportunitate importantă pentru el de a se afirma în liga românească.

Reacția lui Alexandru Dobre

Este un moment important pentru mine, mă bucur că am reușit în cele din urmă să ajung în Giulești. Este o provocare să joc în campionatul României și abia aștept să o fac pentru Rapid. Am venit cu inima deschisă, Rapid este un club frumos, cu tradiție, cu niște suporteri incredibili, și sper să îi fac fericiți prin evoluțiile mele, a declarat Alex pentru fcrapid.ro.

Rapid București, unul dintre cele mai titrate și iubite cluburi de fotbal din România, a fost înființat în 1923 și are o istorie bogată și plină de realizări. Cunoscut sub porecla „Giuleștenii”, clubul își are sediul în cartierul Giulești din București, iar culorile sale tradiționale sunt alb și vișiniu.

Rapid a câștigat de-a lungul timpului multiple titluri de campion al României, fiind unul dintre cei mai importanți rivali ai clubului Steaua București, iar confruntările dintre cele două echipe sunt denumite „Derby-ul Capitalei”.

În decursul istoriei sale, Rapid a avut numeroși jucători emblematici, care au contribuit la succesul echipei atât pe plan intern, cât și internațional.

Printre aceștia se numără legende ca Ion Iliescu, Emerich Ienei și mai recent, Cristian Săpunaru sau Marius Șumudică, care au lăsat o amprentă profundă asupra identității clubului. Rapid a reușit să câștige și trofee internaționale, cel mai notabil fiind Cupa Balcanică, obținută în anii ’60.

