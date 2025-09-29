De către

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni că, în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea, au fost semnalate fragmente de dronă.

Sesizarea privind fragmentele de dronă a fost făcută printr-un apel la numărul de urgență 112.

Potrivit comunicatului oficial, o echipă formată din specialiști ai MApN, Serviciului Român de Informații (SRI) și Poliției de Frontieră s-a deplasat în teren pentru verificări.

Fragmentele vor fi expertizate

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, printr-un apel la serviciul 112, prezenţa unor fragmente de dronă”, a transmis MApN.

Reprezentanții instituțiilor implicate au precizat că fragmentele vor fi ridicate și supuse expertizei pentru stabilirea provenienței și a contextului incidentului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.