România și Ucraina pregătesc un parteneriat pentru producția de drone. Sistemul aerian multistratificat, posibil abia peste șapte ani

România negociază cu Ucraina lansarea unui proiect comun de producție de drone, finanțat prin programul european SAFE, destinat reînarmării statelor membre UE. Surse guvernamentale citate de Reuters au precizat că România ar putea deveni un hub regional pentru dezvoltarea și fabricarea de drone, însă un sistem de apărare aeriană multistratificat va fi disponibil abia peste cel puțin șapte ani.

România și Ucraina pregătesc un parteneriat pentru producția de drone

Guvernul de la București a anunțat pe 9 septembrie că va beneficia de 16,6 miliarde de euro prin mecanismul SAFE – a doua cea mai mare alocare din cadrul programului. Lista proiectelor urmează să fie definitivată, însă Ministerul Apărării a confirmat deja discuții cu partea ucraineană privind dezvoltarea de drone pe teritoriul României, proiect ce ar aduce investiții, tehnologie și noi locuri de muncă.

România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE și vom adopta proiecte care țin, în primul rând, de apărarea națională și, în al doilea rând, de securitatea regională, mai ales în relația cu Ucraina, a declarat consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Necesitatea unor astfel de programe este accentuată de atacurile repetate cu drone rusești care, de la începutul invaziei Ucrainei, au încălcat spațiul aerian românesc de peste 20 de ori. În prezent, apărarea României se bazează pe avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS, rachete sol-aer sud-coreene Chiron și tunuri antiaeriene Gepard.

Oficialii români admit însă că apărarea este incompletă: „Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare aeriană, dar nimeni nu are așa ceva. Până atunci, apărarea va fi asimetrică și extrem de costisitoare, iar doar NATO ar putea susține aceste cheltuieli”, a declarat o sursă guvernamentală pentru Reuters.

