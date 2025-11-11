Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, aeronavele din serviciul de luptă Poliţie Aeriană nu au putut decola

Un mesaj Ro-Alert a fost transmis în noaptea de luni spre marţi locuitorilor din nordul judeţului Tulcea, avertizându-i cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul noilor atacuri lansate de Federaţia Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, scrie Agerpres.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, radarele au semnalat grupuri de drone în apropierea graniţei, ceea ce a determinat activarea sistemelor de apărare antiaeriană. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, aeronavele din serviciul de luptă Poliţie Aeriană nu au putut decola.

La ora 00:07, autorităţile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din zona nordică a judeţului Tulcea, valabil 90 de minute, cu instrucţiuni privind măsurile de protecţie. În aceeaşi perioadă, mai multe explozii au fost raportate pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail.

Ulterior, la ora 01:09, Ministerul Apărării a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian în apropierea localităţii Grindu, la circa cinci kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat posibile fragmente de dronă. Zona a fost imediat securizată, urmând ca specialiştii să continue cercetările în cursul dimineţii.

Reprezentanţii ISU Tulcea au confirmat că pompierii s-au deplasat la coordonatele indicate de apelul la 112, însă nu au găsit incendii sau victime. În zonă se aflau deja forţe ale MApN care au delimitat perimetrul şi au verificat dacă există alte riscuri.

Autorităţile le reamintesc locuitorilor din judeţ că mesajele Ro-Alert trebuie citite cu atenţie şi urmate întocmai, subliniind că structurile MAI şi MApN pun pe primul loc siguranţa populaţiei. Cetăţenii sunt încurajaţi să rămână calmi şi să semnaleze la 112, orice incident neobişnuit observat în apropierea lor.

