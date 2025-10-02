Alertă de securitate în Polonia: agenți ruși au introdus explozibili sub formă de conserve

Poliția și serviciile de securitate din Polonia au dezvăluit informații alarmante despre acțiunile Serviciului de Informații Militare Rus GRU pe teritoriul Poloniei, Lituaniei și Germaniei. Conform surselor, agenții ruși au introdus în Polonia două conserve aparent inofensive, care în realitate conțineau materiale explozive puternice.

Serviciile de securitate poloneze dezvăluie planuri teroriste ale GRU cu drone și explozibili

Un curier al GRU ar fi primit instrucțiuni precise: să cumpere o lopată, să se deplaseze la un cimitir din apropierea orașului Łódź, să sape o groapă pentru conserve și să le lase într-un loc desemnat. Conservele erau special pregătite pentru a putea fi montate pe drone, ceea ce sugerează posibile planuri de atacuri cu dispozitive zburătoare controlate de la distanță, notează presa din Polonia.

Potrivit unor informatori care cunosc detaliile anchetei conduse de Parchetul Național și Agenția de Securitate Internă, una dintre ipoteze este că GRU intenționa să comită acte teroriste folosind dronele. Conservele erau ambalate ca produse alimentare, pentru a le face mai greu de identificat și transportat fără a atrage atenția autorităților.

CITEȘTE ȘI – Mega-împrumutul pentru Ucraina, blocat de Belgia: UE încă nu găsește consensul pe fondurile rusești înghețate

Anchetatorii verifică în prezent dacă planurile de atac erau locale sau făceau parte dintr-o operațiune mai amplă, vizând obiective civile sau militare în Europa Centrală și de Est.

Serviciile de securitate poloneze fac apel la cetățeni să rămână vigilenți și să raporteze orice pachete sau obiecte suspecte în spațiile publice. Acțiunile GRU în regiune arată că pericolul utilizării dronelor în scopuri teroriste nu mai este doar teoretic.

Investigația este supravegheată strict de Parchetul Național, iar cooperarea cu autoritățile din Germania și Lituania este intensificată pentru a stabili amploarea completă a operațiunii GRU.

Această descoperire scoate în evidență riscurile reale și complexe ale operațiunilor clandestine ale serviciilor de informații străine în Europa, dar și eficiența cooperării dintre autoritățile naționale și agențiile de securitate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.