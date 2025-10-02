De către

Liderii Uniunii Europene nu au ajuns la un consens privind propunerea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, în cadrul summitului de la Copenhaga.

Belgia s-a opus utilizării acestor fonduri, în timp ce Franța și Luxemburg și-au exprimat îngrijorarea privind implicațiile juridice.

Împrumutul propus prevede că Ucraina va rambursa creditul după ce Rusia va încheia războiul și va plăti reparațiile postbelice, iar UE va recupera fondurile prin Euroclear.

În cazul în care Moscova refuză să plătească, Rusia va pierde dreptul asupra activelor.

Obiecții și preocupări juridice

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a cerut garanții juridice mai solide pentru țara sa, temându-se de eventuale acțiuni legale ale Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „propunerea completă trebuie elaborată în detaliu și riscul trebuie împărțit între toate statele membre ale UE”.

Oficialii europeni avertizează că toate cele 27 de state membre trebuie să fie de acord cu eliberarea fondurilor.

Planificarea UE și pașii următori

Conform surselor Financial Times, Comisia Europeană nu va reuși să înainteze o propunere juridică formală înainte de summitul de la Bruxelles, programat peste trei săptămâni.

Mai mulți lideri susțin principiul împrumutului, dar solicită evaluarea detaliată a consecințelor juridice și fiscale.

Ucraina primește sprijin suplimentar din G7 și UE

În ciuda blocajului, Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE prin împrumutul G7 garantat cu active rusești înghețate, pentru finanțarea apărării, programelor sociale și redresării economice, potrivit Ministerului Finanțelor ucrainean.

Cu această tranșă, UE a alocat 14 miliarde de euro Ucrainei în cadrul inițiativei de împrumuturi ERA.

De la începutul războiului, UE a furnizat 62,5 miliarde de euro sprijin bugetar direct pentru Ucraina, iar chestiunea utilizării ulterioare a activelor rusești înghețate rămâne pe agenda discuțiilor europene, a declarat ministrul ucrainean al Finanțelor, Serhii Marchenko.

