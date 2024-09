Candidații pentru alegerile prezidențiale 2024 încep să se așeze la start și în același timp să se uite cine ajunge primul, pe măsură ce ne apropiem de termenul limită al depunerilor candidaturilor. În plus, principalele partide politice și-au anunțat deja candidații și principalii actori vehiculați pentru funcția de viitor președinte al României au întregit lista candidaturilor.

Se pare că și la acest scrutin românii vor da vot negativ și vor alege răul cel mai mic, ținând cont că fiecare dintre candidați este într-un fel sau altul și într-o măsură mai mică sau mai mare controversat. De la studii absolvite, până la activitatea profesională sau valorile în care cred, candidații pentru Cotroceni se află în mijlocul a diferite controverse.

Ce politicieni au anunțat până acum că vor candida la prezidențiale

Până în prezent pe lista pentru funcția de viitor președinte al României s-au înscris:

Marcel Ciolacu (PSD) – premierul României și președintele Partidului Social Democrat;

Nicolae Ciucă (PNL) – fost premier al României și președintele Partidului Național Liberal;

Elena Lasconi (USR) – președintele Uniunii Salvați România, funcție în care a fost aleasă după alegerile locale 2024;

Mircea Geoană (independent) – fost secretar general adjunct al NATO și fost ministru de Externe;

George Simion (AUR) – președintele Alianței pentru Unirea Românilor;

Diana Șoșoacă (S.O.S. România) – președintele partidului S.O.S. România și europarlamentar;

Ana Birchall (independentă) – fost ministru al Justiției și fost ministru pentru afaceri europene;

Cristian Diaconescu (independent) – fost ministru de Externe;

Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – europarlamentar.

Principalele nume care se vor confrunta în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie sunt Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), Elena Lasconi (USR), Mircea Geoană (independent), George Simion (AUR) și Diana Șoșoacă (SOSRO).

Cel mai nou sondaj îl dă pe social-democratul Marcel Ciolacu drept câștigător al alegerilor prezidențiale, la trei procente în fața lui Mircea Geoană, care și-a anunțat miercuri oficial candidatura ca independent. E prima dată când Geoană e surclasat de președintele PSD. Nicolae Ciucă ar fi abia pe poziția 6 în acest sondaj făcut la comanda USR. În schimb, în ultimul sondaj realizat la comanda PNL, Ciucă ar fi în finală cu Ciolacu, iar Geoană în urma lor.

În funcție de cine comandă sondajul locurile în clasament se schimbă.

De exemplu, în cercetarea pentru USR, Marcel Ciolacu ocupă prima poziție în preferințele alegătorilor, cu 21,9 procente. Urmează Mircea Geoană în dreptul căruia vedem 17,8%, la mică diferență de Elena Lasconi cu 16,3 procente. George Simion ar fi convins 14,9% dintre respondenți. Apoi urmează fosta lui colegă de partid, Diana Șoșoacă cu 12,9 procente și, marea surprinză, candidatul PNL, Nicolae Ciucă, ar fi pe a șasea poziție cu doar 5,9%.

Clasamanetul arată însă complet diferit în cercetarea comandată de PNL. Nicolae Ciucă ar ajunge în turul al doilea cu Marcel Ciolacu, aflându-se la o diferență de 9 procente în spatele liderului PSD. Mircea Geoană ar fi pe a treia poziție cu 14%, urmat la diferență de doar un procent de George Simion și Elena Lasconi în dreptul cărora vedem 13%. Iar pe locul 6, Diana Șoșoacă, 11%.



Ce bile negre au candidații la prezidențiale

Marcel Ciolacu este vizat de suspiciuni cu privire la studiile absolvite. Premierul în funcție, candidat la Cotroceni din partea Partidului Social Democrat, a fost vizat de suspiciuni cu privire la studiile absolvite. După ce mai mult timp a evitat răspunsuri concrete, a venit cu precizări, pe TikTok.

”Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul. L-am luat cu media 7,03, iar dacă tot am căutat am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 7,03, iar dacă tot am căutat am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9.”, a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, Marcel Ciolacu este urmărit de certificatul de revoluționar. L-a obținut în 1992. 27 de ani mai târziu a vrut o altă recunoaștere, care atrage și venituri: cea de luptător cu rol determinant.

Secretariatul pentru Revoluționari nu i l-a acordat, iar, când a devenit premier, Marcel Ciolacu a dat instituția în judecată și l-a eliberat din funcție pe cel care o conducea. Între timp, prim-ministrul a renunțat la proces, potrivit Euronews.

Nicolae Ciucă este urmărit de controversele uneia dintre misiunile sale militare la care a luat parte. În cartea sa autobiografică, Nicolae Ciucă vorbește despre bătălia grea dată de români în Irak, în Nasiriya. O anchetă a jurnaliștilor de la Recorder arată, însă, că Nicolae Ciucă nu a participat efectiv la lupte. Ba chiar ar fi ignorat apelul unor polițiști militari români prinși într-o ambuscadă în Nasiriya. Prezidențiabilul PNL a evitat explicațiile după investigația de presă.

Elena Lasconi, candidatul USR a surprins prin viziunea cu privire la familia tradițională, poziție pe care și-a ajustat-o în timp. În același timp, CV-ul ei arată că în 2001 și-a luat licența în economie la ASE, dar nu menționează că de fapt a urmat cursurile Universității Ecologice din Deva, iar în București nu a făcut decât să susțină examenul, pentru că Universitatea pe care o absolvise nu era acreditată.

Mircea Geoană, candidat independent acum, fost președinte PSD. Controversele din jurul său datează din perioada primei încercări de a ajunge președinte, în 2009.

În același timp, George Simion și Diana Șoșoacă sunt acuzați de simpatii ruse.

Românii își vor alege președintele pe 24 noiembrie în primul tur al alegerilor și pe 8 decembrie se va da confruntarea finală în turul doi. Rămâne însă de văzut cine va ajunge cel mai departe și cine își va juca cel mai bine cărțile.