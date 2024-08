Contractul, în valoare de 112 milioane de lei, a fost semnat de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) cu o asociere de trei companii, notează Ziarul Financiar.

Acest contract prevede proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru modernizarea terminalelor de Plecări internaționale, Finger și Sosiri la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

CNAB, care administrează aeroportul Otopeni, a confirmat semnarea acestui contract într-un comunicat oficial.

Contractul are o valoare totală de 112 milioane lei, iar CNAB a semnat cu o asociere de trei companii, anume UTI Construction and Facility Management, Somet şi Re Act Now Architecture.