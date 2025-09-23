Aeroportul din capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spațiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ cincisprezece zboruri, au anunțat poliția și aeroportul, potrivit Reuters.

‘Spațiul aerian de deasupra aeroportului din Copenhaga este închis de la ora 20:30 (18:30 GMT) din cauza prezenței a două sau trei drone neidentificate. Niciun avion nu poate decola sau ateriza pe aeroport’, a declarat purtătoarea de cuvânt a aeroportului, Lise Agerley Kurstein.

Ea a adăugat că aproximativ 15 zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

Poliția din Copenhaga, la rândul său, a declarat că ‘trei sau patru drone mari’ au fost observate deasupra aeroportului.

Forțele de ordine nu au putut spune dacă dronele erau aparate militare sau civile.

