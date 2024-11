Adriana Stere, jurnalistă PRO TV, a paralizat din cauza unei bacterii din brânză

Totul a început după ce Adriana Stere consumat o brânză cumpărată de la un magazin artizanal, contaminată cu o bacterie periculoasă.

La câteva zile după ce a mâncat brânza, aceasta a început să simtă simptome severe, de la oboseală intensă și febră până la frisoane și descuamarea pielii.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Aurelian Temișan, reacție după ce Andreea Bălan a părăsit „Te cunosc de undeva”

Inițial, simptomele păreau vagi, iar medicii au avut dificultăți în identificarea cauzei. La primul consult, i s-a sugerat că ar putea avea pneumonie provocată de o infecție streptococică.

A început un tratament cu antibiotice, însă acestea s-au dovedit ineficiente, iar starea ei s-a agravat treptat.

După o perioadă de repaus acasă și în lipsa unei îmbunătățiri, Adriana a început să experimenteze dificultăți de mobilitate, în special la nivelul gleznelor, și a decis să revină la serviciu, însă simptomele au continuat să persiste.

În cele din urmă, după o serie de investigații suplimentare și tratamente medicale, cauza infecției a fost identificată, iar Adriana a început drumul către recuperare.

După această experiență dureroasă, Adriana Stere a ales să vorbească public despre pericolul contaminării alimentelor și despre cât de neașteptat și grav poate fi impactul asupra sănătății.



Se întâmplă să ajungi într-o situație în care nu te așteptai. Am luat brânză de la un magazin artizanal. După vreo 6 zile, cât a fost perioada de incubație, au apărut primele simptome, adică oboseală teribilă, cruntă. După încă o zi de luni de muncă, m-am prăbușit. Aveam două zile libere și am crezut că am nevoie de odihnă. Îmi era greu să mă ridic din scaun și să mă mișc, să funcționez. Am făcut-o până în momentul în care organismul a clacat. Au urmat zile de febră foarte mare, peste 40, și de frisoane, a declarat Adriana Stere.

După 3 zile de frisoane a început să mi se descuameze pielea de pe piept și de pe burtă. Asta nu am mai pățit-o niciodată, nu vă doresc. Am chemat ambulanța, iar medicul a spus că am probabil o pneumonie dată de un streptococ în gât. Asta la o consultație. Am urmat indicațiile, era vorba despre un antibiotic și s-a dovedit că nu era cel potrivit pentru situația mea. Am stat acasă, colegii mi-au spus să mă menajez, că trebuie să mă refac. Am stat o săptămână și ceva acasă. Nu părea că sunt tocmai cum trebuie și spre sfârșitul perioadei au apărut problemele de glezne la ambele picioare. M-am întors la serviciu. Am zis că se duc, a continuat Adriana Stere.