Adrian Porumboiu: Premierul face pe croitorașul cel viteaz. Taie, taie, taie

Adrian Porumboiu, om de afaceri cu investiţii în domeniul agricol, a susţinut, la Prima TV, că eliminarea facilităţilor pentru angajaţii din construcţii şi din agricultură va provoca un nou exod al forţei de muncă din România.

„Prima dată, am fost încântat când văzut că, după Marghiloman, a apărut un prim-ministru din Buzău. Mă refer la domnul Ciolacu. Numai că Marghiloman era capitalist şi ştia ce trebuie să facă. Acum, domnul prim-ministru face pe croitoraşul cel viteaz: taie, taie, taie! Taie de unde trebuie, dar lasă sectorul privat să trăiască! Au dat o Hotărâre de Guvern (n.r. ordonanţă de urgenţă), care era valabilă până în 2028, referitoare la anumite facilităţi: pentru construcţii, agricultură şi industrie alimentară. Nu plăteau CASS. Se stabilizase cât de cât relaţia cu forţa de muncă, pentru că foarte mulţi pleacă afară. Dacă un angajat avea 5.000 de lei brut, lua 4.000 de lei în mână. Dacă avea 6.000 de lei brut, lua spre 5.000 net. Pe salariat nu-l interesează cât îi dai brut, el vrea să vadă ce are în mână, să cumpere ce are de cumpărat. Vor pleca iar. Nu poţi să spui după un an de zile că venim şi modificăm pentru că bugetul e găurit. Dar cine l-a găurit? L-au găurit firmele private? L-au găurit tot ei, pentru că nu au luat măsurile care se impun”, a spus Adrian Porumboiu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, despre pachetul de măsuri fiscale făcut public la începutul acestei săptămâni, că nu poate lăsa o ţară să se ducă în prăpastie, pentru că trebuie să fim predictibili.

El a precizat că vorbim de nişte măsuri fiscale, nu despre o reformă fiscală, care în opinia sa trebuie dată cu un an înainte să fie pusă în aplicare.

„Noi avem o situaţie excepţională şi trebuia să luăm nişte măsuri excepţionale”, a explicat premierul. El a arătat că sunt 500 de modificări la Codul Fiscal, prin 100 de legi şi ordonanţe de urgenţă şi „nicio ţară normală la cap nu poate continua aşa”.