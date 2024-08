Adrian Cherciu, un celebru antrenor de natație, s-a stins din viață

Lumea sportului românesc este în doliu după trecerea în neființă a unui apreciat antrenor. România a pierdut un nume marcant în domeniul natației, antrenorul Adrian Cherciu.

Adrian Cherciu a murit

Cu o carieră dedicată cu toată pasiunea formării și îndrumării tinerilor sportivi, Adrian Cherciu a jucat un rol esențial în dezvoltarea natației românești, influențând pozitiv parcursul profesional al multor sportivi.

Pierderea sa lasă un vid considerabil în peisajul sportiv românesc, conform surselor de presă.

Adrian Cherciu a fost un antrenor devotat, lucrând activ cu echipa CSS Triumf București și contribuind în cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Pe parcursul carierei sale, a oferit îndrumare sportivilor din diverse cluburi, inclusiv la Clubul Sportiv Navi, unde a avut un rol crucial în pregătirea tinerelor talente în sărituri în apă.

Moștenirea sa în domeniul sportiv va fi mereu apreciată și amintită cu respect.

„Lacrimi pt Adrian Cherciu.

Adilă cum ii ziceam…sau Mamulos, ne-a părăsit.

Antrenorul care a livrat sportivi pe bandă rulantă săriturilor in apă din România a incetat din viață in urma unei complicații, in doar 3 săptămâni.

Primul antrenor al lui C-tin Popovici, cel prin mâna căruia au trecut cei mai buni săritori in apă din ultimii 20 de ani iși face ieșirea din scenă in plină desfășurare ale JO.

Adilă te vom iubi mereu, te vom purta in gând, te vom pomeni și in memoria ta de câte ori vom avea ocazia vom face câte un grătar din bax de pulpe de pui congelate, asa cum faceam noi când n-aveam bani de mai mult.

Eu iți ofer medalia de aur și te rog să mă aștepți. Facem un grătar acolo unde ești tu…”, a scris Adrian Gavriliu pe Facebook.

