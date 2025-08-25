Adolescent din Norvegia suspectat de terorism după uciderea unui asistent social

Un adolescent norvegian de 18 ani este suspectat de terorism după ce a ucis o asistentă socială în Oslo, într-un atac posibil motivat de rasă, au anunțat autoritățile luni, scrie AFP.

Femeia, care lucra într-un centru ce sprijinea integrarea tinerilor vulnerabili în societate, a fost ucisă în noaptea de sâmbătă spre duminică, la locul său de muncă. Potrivit presei, victima a fost înjunghiată mortal.

Avocații care reprezintă familia au identificat victima ca fiind Tamima Nibras Juhar, în vârstă de 34 de ani, născută în Etiopia.

Suspectul, un locatar al centrului, a fost arestat în Oslo după atac și a recunoscut că a avut un rol în crimă, au precizat polițiștii.

Poliția a anunțat luni că acuzațiile preliminare împotriva adolescentului au fost extinse pentru a include și terorism.

În timpul interogatoriului, el a spus că plănuia să rănească mai multe persoane. În acest moment, credem că intenționa să răspândească teroare într-o parte a populației și de aceea este acum subiectul unei anchete pentru terorism, a declarat procurorul adjunct Philip Green.

Potrivit procurorului, suspectul „a exprimat opinii ostile împotriva persoanelor musulmane”.

Mass-media norvegiană a relatat că adolescentul plănuia să atace o moschee, însă procurorul nu a confirmat acest lucru.

Se crede că tânărul a acționat singur și urma să fie prezentat în fața unui judecător înainte de a fi plasat în detenție.

Norvegia a fost martoră în trecutul recent la mai multe atacuri de extremă dreapta.

În 2011, extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a ucis 77 de persoane, majoritatea tineri, detonând o bombă într-o dubă în fața clădirilor guvernamentale din Oslo și apoi deschizând focul într-o tabără a tineretului Partidului Laburist pe insula Utøya.

În august 2019, Philip Manshaus a tras într-o moschee de la periferia Oslo înainte de a fi imobilizat. Nicio persoană nu a fost rănită grav, însă înainte de atac și-a ucis sora vitregă de origine asiatică, într-un act cu motivație rasială.

Ambii bărbați au fost condamnați la 21 de ani de închisoare, pedeapsă care poate fi prelungită atâta timp cât sunt considerați periculoși pentru societate.

