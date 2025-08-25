Suspiciunile au apărut pe fondul eșecurilor repetate ale Atenei în aplicarea legislației UE, privind gestionarea deșeurilor, care au generat până acum amenzi considerabile

Parchetul European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, a deschis o investigație privind posibila deturnare a aproape 12 milioane de euro din bani europeni alocați unui proiect de reciclare în Grecia, relatează Politico. Suspiciunile au apărut pe fondul eșecurilor repetate ale Atenei în aplicarea legislației UE, privind gestionarea deșeurilor, care au generat până acum amenzi considerabile.

Dosarul a fost declanșat după mai multe rapoarte de audit, realizate la cererea Uniunii Europene, care au scos la iveală costuri umflate și lipsa unui control real asupra modului în care sunt gestionate deșeurile. Unul dintre documente semnalează chiar absența oricărei evidențe clare privind traseul deșeurilor colectate, cu excepția unei mențiuni că acestea ar fi fost depozitate într-o unitate a companiei TEXAN, beneficiara contractului.

Proiectul vizat, evaluat la 220 de milioane de euro și finanțat parțial din fonduri europene, prevedea instalarea unor centre de reciclare, unde cetățenii puteau primi recompense pentru returnarea materialelor din plastic, metal și sticlă. Auditorii au constatat însă că o parte dintre unități nu au fost construite, iar costurile echipamentelor au fost de până la cinci ori mai mari, decât prețul de piață.

În 2023, autoritățile financiare au aplicat deja două penalități EDSNA, organismul responsabil de gestionarea deșeurilor din Attica, în valoare totală de aproape 6 milioane de euro, pentru nereguli grave în atribuirea și derularea contractului.

Statul elen se află constant în coada clasamentului european privind reciclarea, cu o rată de doar 17% față de media UE de 49%. În plus, țara riscă să rateze obiectivele de mediu asumate pentru 2025, ceea ce ar putea atrage noi sancțiuni.

Grecia figurează printre statele cu cele mai multe proceduri de infringement pe probleme de mediu, iar cazurile legate de gestionarea deșeurilor sunt recurente. În total, Atena a plătit deja 230 de milioane de euro ca penalități pentru încălcarea legislației europene.

În paralel, EPPO investighează și fraude masive cu fonduri agricole, care au dus recent la demisia mai multor oficiali apropiați Guvernului Mitsotakis, după dezvăluiri privind atribuirea ilegală a subvențiilor europene către persoane fără drept.

