Administrația Trump va lărgi lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai intra în SUA

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
kristi noem donald trump
Foto Facebook Occupy Democrats, 2 decembrie 2025

Administrația Trump se pregătește să lărgească lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai avea voie să intre în Statele Unite în urma atacului de săptămâna trecută de la Washington, au relatat marți mai multe media americane, notează AFP.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a afirmat luni seară pe X că i-a recomandat președintelui Statelor Unite Donald Trump ‘o interdicție totală de intrare pentru cetățenii fiecărei țări blestemate care a inundat națiunea noastră cu criminali, lipitori și dependenți de asistență socială’.

‘Nu-i vrem, pe niciunul dintre ei’, a concluzionat ea, fără a preciza la ce țări se referă.

În iunie, Donald Trump a interzis intrarea în Statele Unite pentru cetățenii a 12 țări, inclusiv Afganistan, Iran, Somalia și Haiti, invocând preocupări legate de ‘securitatea națională’. Cetățenii altor șapte țări, inclusiv Venezuela, sunt supuși restricțiilor de viză.

Secretarul american dorește să crească numărul acestor țări de la 19 la peste 30, au informat marți CNN și CBS, citând oficiali, fără a oferi detalii suplimentare.

Donald Trump a ordonat o reexaminare a tuturor „cărților verzi” din SUA

După atacul de la Washington din 26 noiembrie, atribuit unui cetățean afgan, care a ucis un membru al Gărzii Naționale și a rănit grav un alt soldat, administrația Trump a înghețat toate deciziile privind acordarea de azil în Statele Unite.

De asemenea, a ordonat o reexaminare a tuturor ‘cărților verzi’ ce acordă statutul de rezident permanent în țară emise cetățenilor din cele 19 țări vizate începând cu iunie.

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate absolută, referindu-se la o ‘invazie’ a Statelor Unite de către ‘infractori veniți din străinătate’ și informând pe larg despre deportarea imigranților.

Dar programul său de deportări în masă a fost zădărnicit sau încetinit de numeroase hotărâri judecătorești, în special pe motiv că persoanele vizate ar trebui să își poată afirma drepturile.

