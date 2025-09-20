Administraţia Trump a solicitat Curţii Supreme să retragă protecţiile împotriva deportării acordate aproximativ 300.000 de venezueleni care locuiesc în Statele Unite, potrivit CNN.

Măsura vizează decizia secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, din acest an, de a încheia statutul de protecţie temporară oferit migranţilor venezueleni.

Apelul depus vineri la Curtea Supremă denunţă hotărârile anterioare ale judecătorului federal Edward Chen şi ale Curţii de Apel a celui de-al 9-lea circuit ca fiind lipsită de temei, întrucât blocarea politicii de retragere a protecţiilor pentru venezueleni continuă să fie în vigoare.

Evoluția cazului în instanțe

În luna mai, Curtea Supremă i-a permis lui Trump să continue retragerea protecţiilor temporare în timp ce cazul se judeca în instanţele inferioare, în urma unei opinii separate a judecătorului liberal Ketanji Brown Jackson.

Ulterior, un judecător federal din California a emis o hotărâre favorabilă venezuelenilor care au dat în judecată politica, stabilind astfel protecţia acestora.

Argumentele administraţiei Trump

În apelul său, administraţia Trump susţine că menţinerea ordinului tribunalului districtual obligă secretarul să permită ca peste 300.000 de cetăţeni venezueleni să rămână în SUA, „în ciuda faptului că a face acest lucru, chiar şi temporar, este «contrar interesului naţional»”.

